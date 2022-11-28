Главная дорожная стройка восточной части Ленинградской области — новый мост через Свирь в Подпорожье — стал частью национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Это обусловлено высокими темпами возведения объекта, проезд по которому дорожники планируют открыть со значительным опережением графика — в 2023 году вместо 2026. Минувшим летом здесь сомкнулись два пролета, были сделаны подходы, началось обустройство искусственного освещения и бетонирование плиты моста. Она станет основой проезжей части.

После запуска мостового перехода город Подпорожье будет соединен постоянной переправой (сейчас движение транспорта идет по технологическому проезду Верхне-Свирской гидроэлектростанции). Кроме того, существенно изменится логистика на всей восточной части Ленобласти, так как значительно сократится транспортное плечо доставки грузов.

Мост строится по заказу «Ленавтодора» с 2020 года. Протяженность самого искусственного сооружения составит 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части — 7,5 метров.

Второй мост-гигант в Ленинградской области сейчас строится в Киришах через реку Волхов также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».