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Питерец.ру » Экономика » Новый мост через Свирь в Подпорожье стал частью национального проекта

Новый мост через Свирь в Подпорожье стал частью национального проекта

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64
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Мост через Свирь — в дорожном нацпроекте

Главная дорожная стройка восточной части Ленинградской области — новый мост через Свирь в Подпорожье — стал частью национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Это обусловлено высокими темпами возведения объекта, проезд по которому дорожники планируют открыть со значительным опережением графика — в 2023 году вместо 2026. Минувшим летом здесь сомкнулись два пролета, были сделаны подходы, началось обустройство искусственного освещения и бетонирование плиты моста. Она станет основой проезжей части. 

После запуска мостового перехода город Подпорожье будет соединен постоянной переправой (сейчас движение транспорта идет по технологическому проезду Верхне-Свирской гидроэлектростанции). Кроме того, существенно изменится логистика на всей восточной части Ленобласти, так как значительно сократится транспортное плечо доставки грузов. 

Мост строится по заказу «Ленавтодора» с 2020 года. Протяженность самого искусственного сооружения составит 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части — 7,5 метров. 

Второй мост-гигант в Ленинградской области сейчас строится в Киришах через реку Волхов также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район
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