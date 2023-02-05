Политолог не исключил, что грядущие губернаторские выборы в Петербурге пройдут по «конкурентному сценарию»

Политконсультант, политолог Ярослав Игнатовский заметил, что Петербург стоит особняком среди небольшого числа российских регионов, и лишь в немногих из них проходят конкурентные выборы. При этом он считает, что в городе достаточно кандидатов, которые могут стать достойными оппонентами действующему градоначальнику Александру Беглову.

Игнатовский уверен, что в Северной столице имеются политики, способные пройти муниципальный фильтр и участвовать в выборах, однако никто из них пока не заявил о своих амбициях.

«Если мы вспомним избирательную кампанию прошлую, то была она все-таки достаточно управляемая, основной конкурент даже снялся за некоторое время до конца. Мне кажется, здесь может быть более конкурентный сценарий. Даже несмотря на то, что сегодня ситуация в стране такова, что не так много регионов, где эти конкурентные выборы проходят, Петербург, на мой взгляд, стоит особняком, поэтому здесь это вполне может случиться», – объяснил Игнатовский.

Ранее в лояльных Смольному СМИ появилась информация о том, что градоначальник Беглов заручился поддержкой президента России, однако эксперты призвали не доверять этой информации, уточнив, что принципиальные кадровые решения, как правило, принимаются по окончанию года.