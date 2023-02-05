Политолог не исключил, что грядущие губернаторские выборы в Петербурге пройдут по «конкурентному сценарию»

Политконсультант, политолог Ярослав Игнатовский заметил, что Петербург стоит особняком среди небольшого числа российских регионов, и лишь в немногих из них проходят конкурентные выборы. При этом он считает, что в городе достаточно кандидатов, которые могут стать достойными оппонентами действующему градоначальнику Александру Беглову.
Игнатовский уверен, что в Северной столице имеются политики, способные пройти муниципальный фильтр и участвовать в выборах, однако никто из них пока не заявил о своих амбициях.
Ранее в лояльных Смольному СМИ появилась информация о том, что градоначальник Беглов заручился поддержкой президента России, однако эксперты призвали не доверять этой информации, уточнив, что принципиальные кадровые решения, как правило, принимаются по окончанию года.