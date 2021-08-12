В Думе ожидается обновление

19 сентября в нашей стране пройдут выборы в Госдуму. В тот же день будут голосовать за депутатов ЗакСа. По словам политологов, для выборов этого года характерна высокая конкуренция. В парламент попытаются пробиться 15 партий.

Кто же сможет попасть в Государственную думу? Эксперты считают, что главные партии не испытают проблем. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» смогут пройти очередные выборы.

Однако в Думе вполне может оказаться пятая фракция. Определенные шансы есть у «Яблока», «Партии роста» и «Новых людей». Такое мнение высказал петербургский политолог Юрий Светов.

Дмитрий Солонников считает, что новая партия точно появится в петербургском ЗакСе. Это может быть «РСПП», «Родина» или «Новые люди». Этот политолог считает, что как минимум одна из перечисленных партий сможет пробиться в ЗакС.

Что касается Госдумы, Солонников тоже ожидает увидеть там пятую фракцию. Политолог отметил, что это позволит получить более широкую палитру мнений. «Питерец.ру» считает, что эти ожидания вполне логичны.