Всероссийская встреча блогеров пройдет в Петербурге

24 января Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center станет местом масштабной встречи блогеров со всей России. Самый масштабный отель Санкт-Петербурга (1200 номеров) соберет на своей площадке 800 инфлюенсеров из 68 регионов, чтобы обсудить тренды медиасферы и перспективы профессии блогера.

Организатором встречи выступает продюсерский центр Insight People. Блогеры-резиденты со всей страны проведут нетворкинг и мастер-классы, обменяются опытом, создадут совместные креативные проекты и коллаборации. Среди гостей и участников встречи - артисты, музыканты, спортсмены, дизайнеры, лайфстайл-блогеры и авторы экспертных сообществ.

«Мы рады, что столь масштабное и социально значимое событие пройдет в стенах именно нашего отеля. Park Inn Pribaltyiskaya Hotel & Congress Center – не только самый большой международный отель России, имеющий возможность с легкостью разместить 800 блоггеров, но и исторический объект, являющийся памятником архитектуры модернизма культурной столицы. Так что нам будет, что показать и рассказать современным представителям медиасферы», - прокомментировал событие Атакан Турхан, Генеральный Менеджер Park Inn by Radisson PribaltiyskayaHotel & Congress Center.

В программе мероприятия запланированы деловые и развлекательные активности. Встречу откроет стратегическая сессия «Тренды медиасферы и перспективы профессии блогера», в ходе которой будут обсуждены ключевые вопросы развития отрасли. После блогеры смогут принять участие в деловой игре и интеллектуальном командном квесте. В финале участников ждет сессионное занятие и торжественное «Посвящение в студенты». Официальна часть завершится творческим мероприятием, в ходе которого все желающие смогут оставить свой «след» красками на специальной памятной стене. С 10:00 до 19:00 будет работать «Открытая студия» - подкастная от Insight People с прямой трансляцией интервью с участниками.

«Роль новых медиа и социальных сетей в современном обществе огромна. Согласно исследованию, который провел наш продюсерский центр совместно в ВЦИОМ, каждый пятый россиянин сегодня доверяет информации от блогеров. Контент, который исходит от инфлюенсеров, мы сегодня видим буквально повсюду. В этом году для масштабной встречи блогеров со всей России мы выбрали Санкт-Петербург как главную культурную столицу нашей страны, где происходит множество событий, важных для развития медиасреды. На следующий день после встречи блогеров откроется СтудФест в Севкабель Порт – мероприятие для всей молодежи России, приуроченное ко Дню российского студенчества», - сказала генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина.

Встреча блогеров 24 января станет самым масштабным событием блогосферы 2023 года.