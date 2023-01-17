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Питерец.ру » Культура » «Это будет жарко, ярко и незабываемо»: VAVAN выступит на СтудФесте в Петербурге

«Это будет жарко, ярко и незабываемо»: VAVAN выступит на СтудФесте в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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«Это будет жарко, ярко и незабываемо»: VAVAN выступит на СтудФесте в Санкт-Петербурге

В День российского студенчества 25 января Севкабель Порт в Санкт-Петербурге объединит тысячи студентов со всей России, более 800 блогеров из разных регионов страны, знаменитостей из мира шоу-бизнеса и лучших артистов сцены. Среди них – актер и певец VAVAN.

«Молодёжная и студенческая тема для меня особенная – свою популярность я приобрел, прежде всего, благодаря роли Вована в сериале «Реальные пацаны». Мой творческий псевдоним тоже появился именно после этого проекта. Поэтому особенно рад участвовать в СтудФесте и снова вернуться в ту самую классную атмосферу», – рассказал VAVAN.

Песни VAVANа (Владимира Селиванова) любит и слушает аудитория разных возрастов. Его треки легки для восприятия и позитивны. Именно из-за этого у артиста такое количество поклонников. Своим музыкальным проектом Владимир приоткрывает слушателям свой внутренний мир – мир авторского рэпа, творчества и качественных текстов. VAVAN принял участие в известной телепередаче «Звезды в Африке», а впереди – еще множество других интересных проектов.

«Поздравляю всех студентов с классных молодежным праздником 25 января! И жду каждого в Севкабель Порт на СтудФесте – это будет жарко, ярко и незабываемо», – уверен артист.

На Главной сцене СтудФеста в Севкабель Порт выступят и другие звезды: KAYA, Ershov, Bittuev, DAVA, ST, PIZZA, TSOY, Тося Чайкина, RASA, Cream Soda, ЮДИ.

Мероприятие пройдет при поддержке партнеров – Негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, Телеканала ТНТ, шоу «Вызов» на ТНТ, YAPPY, продюсерского центра Insight People. Информационный партнер фестиваля - телеканал «Матч ТВ».

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