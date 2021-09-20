Преимущества парка-отеля PORTO MARE HOTEL в Крыму

Отель располагается на юго-востоке полуострова Крым, в курортном городке Саки, который находится в нескольких километрах от всемирно известного грязевого озера Сасык-Сиваш. Именно здесь берут начало соленые источники, которые с лечебной целью используют люди со всего мира. Также в распоряжении постояльцев отеля находятся сероводородные минеральные источники. PORTO MARE HOTEL – отель в Крыму для отдыха с детьми.

Особенности парка-отеля PORTO MARE HOTEL

PORTO MARE HOTEL – это идеальное место для отдыха с детьми. Он находится в уединенном и в то же время романтическом месте, окруженном хвойными деревьями и кустарниками. Здесь можно забыть обо всех проблемах и погрузиться в атмосферу умиротворения и спокойствия. Из окон каждого номера открывается потрясающий вид на море. В распоряжении гостей:

собственный пляж;

крытый бассейн с морской водой;

спортивные площадки;

теннисный корт.

На территории отеля находится детский клуб, где юные гости смогут поиграть, весело провести время и найти новых друзей. Кроме того, для детей оборудованы специальные детские площадки. Благодаря такому разнообразию, дети разных возрастов будут находиться в окружении сверстников, что еще более сблизит их.

Здесь есть игровые комнаты с развивающими играми, а также батуты для самых маленьких. Для ребят постарше предусмотрены скалодром и веревочный парк для катания на канате, а для совсем взрослых – зорбинг.

Территория отеля закрыта, поэтому посторонним вход строго воспрещен. Здесь созданы все условия для проведения отдыха компанией, семьей или влюбленной парочкой. Во всем отеле сохранена уникальная атмосфера покоя, уюта и романтики. Здесь каждый найдет себе занятие по душе, отдохнув в комфортных номерах, а также вдоволь наплававшись в закрытом бассейне.

На пляже отдыхающих ждут различные водные виды развлечений, что сделает отдых еще более разнообразным. Также можно отведать блюда европейской кухни, насладиться атмосферой спокойствия и умиротворения. Персонал отеля, несмотря на то, что работает только второй сезон, знает свое дело и сделает все возможное для того, чтобы каждый гость остался доволен отдыхом.

Бронирование отеля PORTO Mare Hotel в Саках

Бронировать отель PORTO MARE Hotel нужно заранее, поскольку в разгар курортного сезона свободных номеров в отеле практически нет. Забронировать номер в PORTOMARE можно прямо сейчас, воспользовавшись специальной формой на нашем сайте. У вас есть возможность выбрать как одноместные, так и двухместные или трехместные номера, а также апартаменты. Условия бронирования и цены вы можете узнать, связавшись с менеджерами нашей компании по телефону или электронной почте.