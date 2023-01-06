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Питерец.ру » Общество » Как бороться с гриппом

Как бороться с гриппом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Каковы основные правила защиты от гриппа?

Проблема гриппа и ОРВИ является актуальной для Петербурга и других городов. Мы видим подъем заболеваемости. Представители Роспотребнадзора составили специальную памятку для защиты от гриппа.

Главным принципом становится комплексный подход. Важным моментом является вакцинация. Еще необходимо укреплять иммунитет, вести здоровый образ жизни и не забывать про правила гигиены.

В местах скопления людей нужно надевать маску и соблюдать социальную дистанцию. Следует регулярно мыть руки и использовать антисептик. Необходимо помнить про физическую активность и сбалансированное питание. Еще нужно проветривать помещение.

«Питерец.ру» отмечает, что к рекомендациям экспертов стоит прислушаться. Эти простые правила помогут лучше бороться с простудой и гриппом.

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