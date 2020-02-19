В Петербурге эпидемия

«Питерец.ру» сообщает, что за минувшую неделю в Петербурге зафиксировано более 59 тыс. случаев простудных заболеваний. Большинство из них связано с ОРВИ, у 63 человек обнаружен грипп. В итоге в городе на Неве был превышен эпидемический порог. В основном заболевшими являются дети 7-14 лет и взрослые. Приостановлены занятия в 102 школьных классах. Временно не работают 23 группы в детских садах. Хотя ситуация в Петербурге не является критичной, но все же она требует серьезного внимания со стороны ответственных лиц.

Специалисты напоминают о необходимости принимать меры предосторожности, чтобы не заразиться ОРВИ и гриппом. Нужно тщательно мыть руки, высыпаться, не контактировать с заболевшими людьми, употреблять продуты с витамином С. При нахождении в местах скопления людей рекомендуется надевать специальную маску. Советуют даже воздержаться от объятий и поцелуев. При малейших признаках простуды необходимо обращаться к врачу.