Заболеваемость по стране снизилась

«Питерец.ру» сообщает, что проблема гриппа и ОРВИ является очень актуальной для нашей страны. Из всех вирусов преобладает грипп. На него приходится 81% больных. Так что именно грипп сейчас представляет наибольшую опасность.

Однако за последнюю неделю мы видим снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Данный показатель по стране снизился на 29,3%. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.

Напоминаем, что свиной грипп опасен за счет своих осложнений. Развитие этого заболевания происходит стремительно. К тому же для него характерна высокая заразность. Так что необходимо обращаться к врачу при первых же симптомах, а не заниматься самолечением. Иначе это может привести к печальным последствиям.