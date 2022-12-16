В Корабелке прошел Зимний Бал

В преддверии новогодних праздников, 14 декабря в актовом зале Морского технического университета состоялся великолепный Зимний бал, собравший большое количество участников. Только зарегистрированных пар было более пятидесяти. Также в Корабелку пригласили студентов из других вузов Северной столицы.

В праздничной программе светского мероприятия перед гостями и участниками выступили студенческий хор "Гаудеамус", шоу группа барабанщиц SMTU_BEAT. Для всех желающих была организована так называемая "Подарошная", ребята могли создать свою уникальную новогоднюю открытку, и поучаствовать в лотерее подарков.

Также для студентов проходил конкурс на лучшую бальную пару. Сначала участников ждали мастер классы по танцам, далее пары исполняли самостоятельно медленный вальс, польку, кадриль, венский вальс.

Во втором туре организаторы конкурса провели сквиз, в ходе которого пары должны были дать максимальное количество правильных ответов на вопросы о новогодних фильмах и музыкальных композициях. Заключительным стал тур "Импровизация": под музыкальные треки ребята должны были передать стиль танца.

В итоге победителями конкурса – самой яркой, элегантной и талантливой парой стали студенты Алёна Куликова и Энвиль Тютин, с чем их и поздравляем!

После окончания конкурса на лучшую пару, ребят ожидал сюрприз: настоящее снежное шоу и зажигательная дискотека.

Вечер прошел в приятной дружеской компании и в волшебной атмосфере новогоднего праздника.