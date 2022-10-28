В СПбГМТУ прошел финал фестиваля "День первокурсника"

В четверг, 27 октября, в Доме молодежи Санкт-Петербурга прошел финал фестиваля первокурсников СПбГМТУ - "День первокурсника".

В этом году для соревнующихся команд не было единой темы, каждому факультету путем жеребьевки досталась своя тема, но все выступления были связаны со студенческой жизнью Корабелки.

На вопрос: как я поступил в Корабелку? - ответили студенты инженерно-экономического факультета. Тему студенческого общежития раскрыла команда факультета естественнонаучного и гуманитарного образования. Про первую студенческую любовь, о том, как можно совмещать учебу и чувства, - рассказали ребята факультета корабельной энергетики и автоматики. А то, как проходят у студентов первые пары, зрители смогли увидеть благодаря выступлению команды факультета кораблестроения и океанотехники.

Про первую сессию и шансах студентов дойти до нее, фантазировала команда факультета цифровых промышленных технологий. О том, что бывает, когда возвращаешься из прекрасного Санкт-Петербурга в свой родной городок, зрители узнали от студентов Военно-учебного центра. В заключение вечера студенты факультета морского приборостроения представили аудитории уже бывалых и набравшихся опыта второкурсников Корабелки.

Выступления актеров театральной студии СПбГМТУ "Исключительно для..." органично вписались в канву презентаций команд первокурсников, связывая разные темы в единую яркую концертную программу.

Оценку скетчам дало компетентное жюри из творческой и студенческой среды Санкт-Петербурга. Как отметили члены жюри, сделать выбор было не просто, их удивил высокий уровень выступлений первокурсников.

Ведущим концертной части стал студент ФКиО Никита Кочунов. В ходе мероприятия с приветственным словом к выступавшим обратился проректор по воспитательной работе Альберт Акопян. На сцене Дома молодежи выступили творческие коллективы, а также прошла жеребьевка для конкурса мужества и таланта "Мистер Корабел - 2022".

В финале призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда ИЭФ;

2 место – команда ФКиО;

3 место – команда ВУЦ.

Поздравляем тройку призеров, благодарим всех участников и зрителей финала "День первокурсника", запись трансляции доступна в группе: https://vk.com/okmm_smtu