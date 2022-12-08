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Питерец.ру » Общество » Транспортом довольны?

Транспортом довольны?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Как петербуржцы относятся к общественному транспорту?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице и Ленобласти был проведен опрос, в ходе которого у жителей выясняли отношение к общественному транспорту. Оказалось, что 76% довольны его работой. Примечательно, что в прошлом году таковых было около 70%.

Лучше всего относятся к метро и пригородным электричкам. Этим видом транспорта довольны 90% и 81% опрошенных. У наземного городского транспорта эти показатели ниже. В целом, опрос показал неплохие результаты. Но, как говорится, есть куда стремиться.

В Петербурге намерены и дальше заниматься развитием общественного транспорта. В частности, займутся популяризацией профессии водителей трамвая и троллейбуса. Еще власти хотят привлекать талантливую молодежь к инженерной и научной деятельности.

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