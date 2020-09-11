Смольным довольны

«Питерец.ру» сообщает, что в Кремле остались довольны действиями Смольного во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле предпочитают оценивать реальные действия команды, а не судить о таковых по высказываниям завистников.

Петербург смог достойно пройти этот непростой период. Городское правительство принимало эффективные меры в борьбе с коронавирусом. Наращивался и оборудовался необходимый коечный фонд. Об этом Песков завил на пресс-конференции, которая продлилась около 1,5 часов. Пескову также был задан вопрос о переносе Госсовета в Петербург. Он отметил, что такая возможность обсуждается. Но говорить о чем-то конкретном пока еще рано.