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Питерец.ру » Политика » Смольным довольны

Смольным довольны

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Кремле довольны действиями петербургских властей

«Питерец.ру» сообщает, что в Кремле остались довольны действиями Смольного во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле предпочитают оценивать реальные действия команды, а не судить о таковых по высказываниям завистников.

Петербург смог достойно пройти этот непростой период. Городское правительство принимало эффективные меры в борьбе с коронавирусом. Наращивался и оборудовался необходимый коечный фонд. Об этом Песков завил на пресс-конференции, которая продлилась около 1,5 часов. Пескову также был задан вопрос о переносе Госсовета в Петербург. Он отметил, что такая возможность обсуждается. Но говорить о чем-то конкретном пока еще рано.

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