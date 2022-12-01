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Питерец.ру » Общество » В Усть-Луге новое отделение полиции

В Усть-Луге новое отделение полиции

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Здание, реконструированное за счет бюджета, передал сегодня представителям МВД губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Здание, реконструированное за счет бюджета, передал сегодня представителям МВД губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Мы приняли решение отдать старый садик в Усть-Луге МВД для формирования отделения полиции. Реконструкцию провели быстро и сегодня это ― одно из лучших в области зданий, оборудованных под нужды правоохранителей», — отметил Александр Дрозденко. 

Оборудование здания площадью 900 метров в полной мере соответствует требованиям МВД России, обеспечивает исполнение служебных обязанностей сотрудниками полиции.

Комплектование штата 132 отделения полиции обеспечивает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Программа оказания регионом содействия в обеспечении деятельности органов внутренних дел России продолжается. 

Особое внимание Правительство Ленинградской области уделяет тому, чтобы обеспечить подразделениями полиции те населённые пункты, в которых идет интенсивная застройка.

Источник: Администрация Ленобласти
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