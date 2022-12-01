В Усть-Луге новое отделение полиции

Здание, реконструированное за счет бюджета, передал сегодня представителям МВД губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Мы приняли решение отдать старый садик в Усть-Луге МВД для формирования отделения полиции. Реконструкцию провели быстро и сегодня это ― одно из лучших в области зданий, оборудованных под нужды правоохранителей», — отметил Александр Дрозденко.

Оборудование здания площадью 900 метров в полной мере соответствует требованиям МВД России, обеспечивает исполнение служебных обязанностей сотрудниками полиции.

Комплектование штата 132 отделения полиции обеспечивает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Программа оказания регионом содействия в обеспечении деятельности органов внутренних дел России продолжается.

Особое внимание Правительство Ленинградской области уделяет тому, чтобы обеспечить подразделениями полиции те населённые пункты, в которых идет интенсивная застройка.