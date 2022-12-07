Закупаться нужно заранее

Новый год – один из наиболее популярных праздников. В этот день многие организуют праздничное застолье. Так что приходится закупать немало продуктов. В Роспотребнадзоре посоветовали петербуржцам, что именно лучше приобрести заранее. Такой подход позволит сэкономить денег и избавит от лишней суеты.

Для этого необходимо сначала составить новогоднее меню. Так будет значительно проще сориентироваться. За несколько дней до праздника нужно взять овощи и зелень, а также сыр и колбасу.

Что касается продуктов с долгим сроком хранения, их можно купить в первых числах декабря. Например, это относится к консервам, майонезу, соленьям и напиткам. Еще стоит заранее приобрести яйца, а также рыбу, мясо и икру.

«Питерец.ру» отмечает, что многие продукты могут подорожать перед Новым годам. Хорошо, когда есть возможность приобрести что-то заранее.