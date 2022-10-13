Купить подарочные наборы на Новый год

Новый год по праву можно назвать самым ожидаемым, желанным и волшебным праздником. Приготовления к нему начинаются еще до 31 декабря. Нужно купить елку, установить и нарядить ее, украсить комнаты, выбрать, в какой одежде встречать, составить праздничное меню. Большое значение имеет и еще одна традиция – подарки. Их обязательно дарят всем родным и близким. Особенно важен этот ритуал для детей.

Сладости всегда являются важным атрибутом Нового года. Если в другие дни их запрещают есть много или вообще полностью убирают из меню, то на праздники можно себе позволить расслабиться. Конфеты всегда преподносят детям. Это универсальный подарок, который понравится как малышу 3–5 лет, так и школьнику или подростку. С удовольствием попробуют лакомства и взрослые.

Новогодние сладкие подарки

Современные производители изобретательны и придумывают много интересного, чтобы порадовать маленьких адресатов и подарить им море удовольствия. Особый восторг вызывают красочные сказочные домики, внутри которых находятся конфеты. По наполнению они отличаются. Как правило, комплект включает несколько шоколадных конфет с начинкой или без, батончики, леденцы, в том числе на палочке, печенье, мармелад, зефир.

Новогодние наборы для детей оформлены в тематике праздника. Это касается как рисунков, так и надписей. Все коробки довольно объемны, поэтому вполне можно поделиться с мамой и папой, угостить брата или сестру, даже гостей. Конфет в домике обычно по две или три одинаковых. Так, самых маленьких учат делиться и заодно рассказывают, что Новый год – семейный праздник, когда никто не должен быть обделен.

Еще один удачный способ подарить сладости – выбрать их помещенными в особую коробку. Это, например, мягкая игрушка, подушка, рюкзак или сумка. Такой презент останется полезным и нужным после того, как все сладости будут съедены. Это может быть симпатичный зайка, пингвиненок, медвежонок. Рюкзаки, сумки, прочие изделия выглядят красочно и современно, привлекают внимание. С ними будет приятно ходить еще долгое время.

Кому дарят сладости на Новый год

Это универсальный сюрприз, который нравится всем без исключения. Покупают яркие домики и мягкие игрушки с конфетами не только родители. Это самый лучший способ поздравить детей в детском саду, школе, развлекающем центре, кружке. В таком случае всем нужно купить одинаковые коробки, чтобы никому не было обидно. На сайте ТМ «Снегири» можно посмотреть содержание каждой упаковки, нажав на кнопку «Что внутри».

Красочные коробки, наполненные сладостями, заказывают также волонтеры, которые ездят по детским домам и больницам. Новый год – отдельный повод уделить внимание мальчикам и девочкам, лишенным обычных радостей здоровых малышей или тех, у кого есть родители. Их непременно порадуют сладкие презенты как знак внимания и напоминание о торжестве. Такие детишки тоже верят в чудо, и новогодние дни для них – лишнее подтверждение того, что волшебство реально.

Практические советы: что учесть перед тем, как дарить сладости

Если они покупаются для конкретного ребенка, нужно обязательно смотреть наполнение. У некоторых детей возможны сильные аллергические реакции на шоколад или другие компоненты. Есть несколько моментов, которые нужно уточнить перед тем, как малыш откроет сладкий презент:

если мальчику или девочке меньше трех лет, нужно убедиться, что в коробке нет мелких элементов. Такой может быть, например, карамель или игрушки с небольшими деталями. Леденцы на палочке самым маленьким пробовать не стоит, они рассчитаны на школьников;

внутри не должно быть продуктов, которые быстро портятся. Это, например, изделия из творога, сырки. Очень важно, чтобы каждое наполнение имело длительный срок хранения, тогда его можно будет купить заранее и поставить под елку;

для аллергиков не стоит покупать упаковки, где много сладостей с растительными жирами, красителями, консервантами. Самыми полезными и безобидными являются шоколад без посторонних добавок, пастила, мармелад;

хотя в праздник разрешено все, стоит обговорить с ребенком количество конфет, которое ему можно съесть в день. В шоколаде, например, содержится много кофеина. Это вещество оказывает перевозбуждающий эффект, поэтому детям нежелательно есть его в больших количествах.

Если сладости покупаются оптом для детского сада, школы или другого заведения, тогда директор обязательно потребует документацию, подтверждающую безопасность. Нужно заранее убедиться в том, что ее предоставят.

На сайте ТМ «Снегири» можно выбрать разные варианты упаковки. Здесь продаются как недорогие картонные коробки – например, в виде домиков – так и более эксклюзивные варианты. Это, например, металлические тубы, жестяные банки, мешочки. Есть еще интересные мягкие игрушки, сумки, рюкзаки, наполненные конфетами.