Что употреблять зимой?

В зимнее время наш организм переживает серьезную нагрузку. Температурные перепады, мороз, недостаток солнечного света. Организм переживает высокие энергозатраты. Специалисты считают, что для их компенсации требуются витамины и более калорийная пища. Зимой хорошо употреблять жирную рыбу, овощи, зерновые продукты, зелень, орехи, фрукты и растительные масла.

Для поддержания должного уровня иммунитета будет полезно мясо, курица, индейка, бобовые и молочные продукты. Еще нельзя забывать о питье – оптимальным вариантом станет ежедневное употребление 1,5-2 литров теплой жидкости. Помимо этого, большую пользу окажут сухофрукты и пряности.

«Питерец.ру» отмечает, что многое зависит от финансовых возможностей человека. Далеко не все петербуржцы могут себе позволить большой выбор продуктов. Кроме того, следует учитывать состояние здоровье. Некоторым пациентам противопоказаны определенные продукты.