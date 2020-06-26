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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Коммерческая недвижимость » Покупка квартиры в новостройке от застройщика

Покупка квартиры в новостройке от застройщика

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
На приобретение квартиры всегда уходит немалое количество денег

На приобретение квартиры всегда уходит немалое количество денег, так что стоит попытаться снизить итоговую стоимость и сделать покупку более выгодной для себя, используя несколько простых методов.

Выбирайте правильное время

Те, кто хоть как-то раньше пересекался с темой недвижимости (будь то аренда, продажа или покупка), не понаслышке знают, что наиболее высокие цены на жилье обычно устанавливаются осенью и весной. Летом и во время новогодних отпусков спрос на недвижимость уменьшается, а значит застройщики стараются делать всевозможные скидки и приятные бонусы. Узнать цены на новостройки в Спб от застройщика можно на сайте компании «Этажи».

Обращайте внимание на этаж

Еще один неплохой способ сэкономить на покупке квартиры в новостройке – выбрать правильный этаж. Зачастую во многом идентичные квартиры, расположенные на разных этажах, могут значительно отличаться по цене. К примеру, наиболее выгодную покупку можно совершить, купив жилье с первого по пятый этаж, также цены нередко уменьшаются и с десятого этажа.

Стоит учитывать, что на низких этажах хорошо слышен уличный шум, так что совершать такую покупку следует если это не будет мешать проживанию.

Приобретайте заранее

Не секрет, что строительство новых домов длится немало времени. Квартиры на стартовом этапе строительства дома всегда стоят значительно дешевле, чем на этапе завершения. Так что подумайте о том, чтобы приобрести жилье среди самых первых. Крупные застройщики как правило делят продажу на несколько очередей.

Однако этот способ может быть небезопасным, так как дом может и не достроиться вовсе, либо стройка затянется на года. В связи с этой причиной отдавать предпочтение рекомендуется только проверенным строительным компаниям, у которых уже есть успешно реализованные многоквартирные дома. Такие компании не подведут, ведь портить свою репутацию – невыгодное дело.

Покупайте жилье с отделкой

Иногда строительные компании продают квартиры в новых домах уже с отделкой. Этот вариант поможет сэкономить не только деньги, но и не менее ценное время. Такое жилье, разумеется, стоит дороже чем «голая» квартира, но на покупку материалов для отделки уходит немало средств, а компании закупают все необходимое по оптовым ценам, так что у них выходит дешевле. Минус лишь в отсутствии самостоятельного выбора отделочных материалов.

Не забывайте о налоговом вычете

Для тех, кто впервые приобрел недвижимость, предусмотрен налоговый вычет. Он позволяет вернуть 13% от суммы, потраченной на покупку жилья. Также вычет действует и на ипотеку.

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