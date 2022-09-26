Новому командующему Северо-Западным округом Росгвардии вручили личный штандарт

Сегодня в Георгиевском зале Государственного Эрмитажа Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов вручил личный штандарт командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майору Алексею Воробьеву. Новый командующий округом был назначен на должность Указом Президента России от 12 августа 2022 г. По традиции личный штандарт вручается как особо почётный знак отличия руководителей и является символом их воинского долга и личной ответственности.

На торжественной церемонии присутствовали Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Геральдического совета при Президенте РФ Георгий Вилинбахов, представители органов государственной власти, правоохранительных и надзорных органов, ветераны и члены Общественного совета.

Виктор Золотов вручил государственные награды бойцам и командирам Росгвардии, которые отличились в ходе специальной военной операции. Звания Героя Российской Федерации удостоены первый заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор Павел Индык, первый заместитель начальника Главного управления подразделений полиции специального назначения генерал-майор полиции Сергей Бураков и командир группы специального назначения ЦСН майор Алексей Мищенко. Также заслуженные ордена и медали получили военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии.

– Сегодня перед войсками Национальной гвардии стоит целый комплекс важнейших задач. Росгвардия – одна из базовых структур безопасности нашей страны. Гвардейцы борются с терроризмом, обеспечивают безопасность во время массовых мероприятий, охраняют самые важные государственные и инфраструктурные объекты. Впечатляет выучка и стойкость бойцов Росгвардии, которые сегодня участвуют в специальной военной операции на Донбассе. Это люди, которые защищают независимость, общественное согласие и стабильное развитие современной России. Поэтому всем нам очень важно знать, что руководителями на самые ответственные направления там назначаются по-настоящему опытные, высококомпетентные специалисты, – сказал по окончании церемонии Александр Бельский.

Генерал-майор Алексей Воробьев более 40 лет отдал службе Отечеству на различных должностях в Министерстве обороны, Внутренних войсках МВД, Федеральной таможенной службе и Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Участник боевых действий. С 1994 г. имеет право ношения крапового берета.

Северо-Западный округ войск национальной гвардии РФ – оперативно-территориальное объединение, военнослужащие и сотрудники которого участвуют в обеспечении безопасности на территории 11 субъектов страны. В состав округа входят специальные моторизованные, авиационные, морские воинские части, подразделения оперативного и специального назначения, охраны важных государственных объектов и транспортировки специальных грузов, учреждения вневедомственной охраны и территориальные управления в регионах.