Парламент Петербурга окажет юридическую помощь мобилизованным

Законодательное Собрание Петербурга сформировало две выездные группы для оказания юридической помощи петербуржцам, которые сейчас находятся в Мобилизационном центре в Выборгском районе Ленинградской области. В состав группы вошли 3-4 специалиста от городского парламента. Консультации по всем юридическим вопросам будут проходить по вторникам и четвергам. Также депутаты помогут военнообязанным с решением так называемых бытовых вопросов. Сейчас формируется список предметов первой необходимости.

– Мобилизованным требуется, прежде всего, юридическая и нотариальная помощь. Ребята просят разъяснить законы и нормативы, которые вводит Правительство РФ. Много вопросов поступает от индивидуальных предпринимателей. Как будет работать их дело, какие документы необходимо оформить, чтобы процесс продолжался. В городе работает «горячая линия», активно помогает штаб Общероссийского народного фронта. Нам всем вместе нужно оказывать необходимую помощь, смотреть, как работают военкоматы и пресекать нарушения прав военнообязанных. Важно взаимодействовать с их семьями, оказывать психологическую и социальную поддержку. Город не оставит наших ребят, – сказал спикер городского парламента Александр Бельский.

Напомним, накануне Председатель Собрания Александр Бельский, депутат петербургского парламента Константин Чебыкин и руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова посетили Мобилизационный центр. Они ознакомились с условиями размещения и подготовки петербургских резервистов, пообщались с командованием и мобилизованными жителями города.