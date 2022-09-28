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Питерец.ру » Общество » Парламент Петербурга окажет юридическую помощь мобилизованным

Парламент Петербурга окажет юридическую помощь мобилизованным

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Александр Бельский: Парламент окажет юридическую помощь мобилизованным

Законодательное Собрание Петербурга сформировало две выездные группы для оказания юридической помощи петербуржцам, которые сейчас находятся в Мобилизационном центре в Выборгском районе Ленинградской области. В состав группы вошли 3-4 специалиста от городского парламента. Консультации по всем юридическим вопросам будут проходить по вторникам и четвергам. Также депутаты помогут военнообязанным с решением так называемых бытовых вопросов. Сейчас формируется список предметов первой необходимости. 

– Мобилизованным требуется, прежде всего, юридическая и нотариальная помощь. Ребята просят разъяснить законы и нормативы, которые вводит Правительство РФ. Много вопросов поступает от индивидуальных предпринимателей. Как будет работать их дело, какие документы необходимо оформить, чтобы процесс продолжался. В городе работает «горячая линия», активно помогает штаб Общероссийского народного фронта. Нам всем вместе нужно оказывать необходимую помощь, смотреть, как работают военкоматы и пресекать нарушения прав военнообязанных. Важно взаимодействовать с их семьями, оказывать психологическую и социальную поддержку. Город не оставит наших ребят, – сказал спикер городского парламента Александр Бельский.

Напомним, накануне Председатель Собрания Александр Бельский, депутат петербургского парламента Константин Чебыкин и руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова посетили Мобилизационный центр. Они ознакомились с условиями размещения и подготовки петербургских резервистов, пообщались с командованием и мобилизованными жителями города.

Источник: ЗАКС
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