Парламент Петербурга окажет юридическую помощь мобилизованным

Законодательное Собрание Петербурга сформировало две выездные группы для оказания юридической помощи петербуржцам, которые сейчас находятся в Мобилизационном центре в Выборгском районе Ленинградской области. В состав группы вошли 3-4 специалиста от городского парламента. Консультации по всем юридическим вопросам будут проходить по вторникам и четвергам. Также депутаты помогут военнообязанным с решением так называемых бытовых вопросов. Сейчас формируется список предметов первой необходимости.
Напомним, накануне Председатель Собрания Александр Бельский, депутат петербургского парламента Константин Чебыкин и руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова посетили Мобилизационный центр. Они ознакомились с условиями размещения и подготовки петербургских резервистов, пообщались с командованием и мобилизованными жителями города.