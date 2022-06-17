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Питерец.ру » Общество » Восстановление продолжается

Восстановление продолжается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы восстановят образовательные учреждения

Петербургские специалисты продолжают трудиться в Мариуполе. Сейчас идет восстановление некоторых объектов. Например, в 150-м детсаду начались подготовительные работы. Это учреждение должно открыться к сентябрю. К новому учебному году строители Северной столицы намерены восстановить еще 2 детсада и 3 школы.

Сейчас в основном занимаются восстановлением социальных объектов. Но петербуржцы займутся и жилыми домами. Еще будут восстановлены Драмтеатр и городская Филармония. Всего в Мариуполе трудится около тысячи петербургских специалистов. Город постепенно оживает после той ужасной трагедии, которую он пережил.

«Питерец.ру» напоминает, что Северная столица оказывает помощь Мариуполю. Ситуация находится на контроле у главы города Александра Беглова.

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