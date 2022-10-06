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Питерец.ру » Общество » В Петербурге открыли общественную приемную Комитета Госдумы по обороне

В Петербурге открыли общественную приемную Комитета Госдумы по обороне

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге открыли общественную приемную Комитета Госдумы по обороне

В Петербурге на территории технопарка «Ленполиграфмаш» открылась общественная приемная Комитета Государственной Думы по обороне. Спикер городского парламента Александр Бельский осмотрел помещения и ознакомился с сайтом приемной.

Как рассказал председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, деятельность приемной нацелена на эффективное взаимодействие с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и населением. Аналогичные общественные приемные работают в Рязани, Самаре, Оренбурге и Нижнем Новгороде.

– Мы не могли оставить без внимания Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Здесь находится штаб Западного военного округа, главное командование ВМФ, высшие военные учебные заведения. Основная наша задача – наладить эффективную работу, чтобы у силовых структур и представителей промышленных предприятий, ориентированных на обеспечение вооруженных сил, был более простой и  оперативный формат общения. Чтобы они видели в нас тех, кто помогает и подсказывает. Для человека важно живое общение – когда он разговаривает не с телефоном, или компьютером, а видит перед собой глаза собеседника, который его слышит и понимает, – сказал Андрей Картаполов.

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский выразил уверенность, что специалисты общественной приемной наряду с представителями органов исполнительной власти и депутатами будут оказывать посильную помощь военнослужащим и их семьям.

– У людей возникает много вопросов, связанных с проведением специальной военной операции. В условиях, когда в интернете массово распространяются фейки, важно иметь ресурс, где люди могли бы оперативно получать объективную и достоверную информацию. И, конечно же, ничто не заменит простое человеческое общение. Люди, которые будут приходить сюда, должны быть уверены, что их поймут, поддержат и помогут, – отметил Александр Бельский.

Руководителем общественной приемной Комитета Государственной Думы по обороне в Санкт-Петербурге и Ленинградской области назначен Вячеслав Соусов. В открытии также приняли участие начальник главного штаба Военно-морского флота России Александр Носатов, начальника штаба Западного военного округа Михаил Зусько, члены Комитета Государственной Думы по обороне Евгений Лебедев и Татьяна Кусайко.

Источник: ЗАКС
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