В Петербурге открыли общественную приемную Комитета Госдумы по обороне

В Петербурге на территории технопарка «Ленполиграфмаш» открылась общественная приемная Комитета Государственной Думы по обороне. Спикер городского парламента Александр Бельский осмотрел помещения и ознакомился с сайтом приемной.
Как рассказал председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, деятельность приемной нацелена на эффективное взаимодействие с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и населением. Аналогичные общественные приемные работают в Рязани, Самаре, Оренбурге и Нижнем Новгороде.
Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский выразил уверенность, что специалисты общественной приемной наряду с представителями органов исполнительной власти и депутатами будут оказывать посильную помощь военнослужащим и их семьям.
Руководителем общественной приемной Комитета Государственной Думы по обороне в Санкт-Петербурге и Ленинградской области назначен Вячеслав Соусов. В открытии также приняли участие начальник главного штаба Военно-морского флота России Александр Носатов, начальника штаба Западного военного округа Михаил Зусько, члены Комитета Государственной Думы по обороне Евгений Лебедев и Татьяна Кусайко.