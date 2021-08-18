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Питерец.ру » Общество » Губернатор Санкт-Петербурга высоко оценил работу Михаила Романова на посту депутата Государственной Думы

Губернатор Санкт-Петербурга высоко оценил работу Михаила Романова на посту депутата Государственной Думы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Губернатор Санкт-Петербурга высоко оценил работу Михаила Романова на посту депутата Государственной Думы

В Северной столице в формате видеоконференции ранее состоялось заседание Правительства Санкт-Петербурга. Его участником стал депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Губернатор города Александр Дмитриевич Беглов поблагодарил представляющих в федеральном парламенте Санкт-Петербург депутатов. Особенно главой города была отмечена работа Михаила Романова, представляющего в Госдуме округ №217 (Фрунзенский и Колпинский районы).

По мнению Александра Беглова, Михаил Романов внес большой вклад при решении важных городских проблем в развитие коммуникации между Санкт-Петербургом и федеральным центром, представляя интересы региона в парламенте. Также он сумел наладить конструктивное взаимодействие Санкт-Петербурга с Министерством финансов РФ в части привлечения федеральных средств на проекты, в которых заинтересован город.

Михаил Романов поблагодарил губернатора за высокую оценку его работы и сказал, что в дальнейшем также постарается быть полезным городу и его жителям. Парламентарий намерен баллотироваться в новый созыв Госдумы на ближайших выборах по округу № 211 (Невский и часть Центрального района). Михаил Романов отметил, говоря об итогах финансовой работы в Санкт-Петербурге в I полугодии 2021 года, подчеркнул: она велась без рывков, перегибов, планово, что позволило городу спокойно и грамотно преодолеть все кризисные экономические препятствия.

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