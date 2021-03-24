Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербурге посетил Михаил Романов

В день 115-летия образования подводного флота Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербурге посетил депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Парламентарий поздравил преподавателей и воспитанников учебного заведения с историческим юбилеем и пожелал им успехов, добра и мира.

Начальник училища вице-адмирал Алексей Максимчук, рассказал парламентарию об истории создания и развития Нахимовского училища, а также показал Михаилу Романову жилые кубрики, учебные классы, тренажерные залы, лаборатории, столовую и библиотеку. Алексей Максимчук подчеркнул: учебная база училища дает отличную подготовку воспитанникам, позволяющую продолжать обучение в любых вузах РФ, гарантируя своим выпускникам блестящую карьеру как на военной службе, так и в сфере гражданских профессий.

Михаил Романов, выступая перед воспитанниками и педагогами, отметил, что в стенах училища чувствуется бережное отношение к истории Родины, преемственность поколений, уникальный дух товарищества, которые всегда отличали военные учебные заведения. Он обратился к курсантам, заявив, что они должны преуспеть в получении знаний, поскольку российскому флоту нужны кадры, обладающие особенной подготовкой, трудолюбием и мужеством. Депутат пожелал нахимовцам быть достойными продолжателями российских флотских традиций, а преподавателям – успехов в воспитании будущих командиров.