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Питерец.ру » Общество » На трассе А-215 введут реверсивное движение

На трассе А-215 введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-215 в Ленинградской области введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-215 (Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин - Наволок) в Подпорожском районе Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 5 октября по 15 ноября 2021 года будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. В целях обеспечения безопасности водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на  участке федеральной трассы А-215 с 68 по 104 километр, недалеко от Онежского озера, между городом Подпорожье Ленинградской области и селом Ошта Вытегорского района Вологодской области» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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