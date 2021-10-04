На трассе А-215 введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-215 (Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин - Наволок) в Подпорожском районе Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.