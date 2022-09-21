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Питерец.ру » Общество » В Петербурга и Ленобласти прошел Единый день детской дорожной безопасности

В Петербурга и Ленобласти прошел Единый день детской дорожной безопасности

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41
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
21 сентября в образовательных организациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошел Единый день детской дорожной безопасности  

За первые 8 месяцев 2022 г. на территории СПб и ЛО произошло 392 ДТП с участием несовершеннолетних, 6 детей погибло, и еще 420 получили травмы различной степени тяжести. При этом почти в каждом втором ДТП пострадали дети-пассажиры.  

Каждый сентябрь в образовательных организациях СПб и ЛО проходит Неделя безопасности дорожного движения, в рамках которой проводится Единый день дорожной безопасности.  

В Единый день дорожной безопасности, 21 сентября, сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятия в разных районах города и области со школьниками и дошкольниками, прочитали лекции, раздали информационные листовки и обучили юных участников дорожного движения безопасному поведению на дороге в игровой форме. Дети соревновались в знаниях Правил дорожного движения, езде на самокатах и пробовали себя в роли регулировщиков. За что получили от сотрудников ГИБДД памятные и полезные сувениры.

Источник: ГУ МВД
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