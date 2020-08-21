В Петербурге общественники проводят мониторинг безопасности движения у школ

В преддверии нового учебного года активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге проводят мониторинг безопасности пешеходного движения вблизи образовательных учреждений. Школьники с марта не посещали учебные заведения из-за распространения коронавирусной инфекции, преимущественно проводили время за городом и уже отвыкли от беспрерывного потока машин по дороге в школу.

В ходе мониторинга ОНФ в Петербурге пока не выявил серьезных проблем. Так, у всех проверенных школ активисты увидели размещенные дорожные знаки 1.23 «Дети» для привлечения особого внимания водителей, а также оборудованные пешеходные переходы с соответствующими знаками.

Однако при общей благоприятной картине обнаружены некоторые нарушения. Так, у школы № 153 на улице Гончарной, дом 15 пешеходный переход требует обновления, а у школы № 169 на Харьковской, 13 установлен знак 1.17 «Искусственная неровность», при этом сам лежачий полицейский отсутствует.

«1 сентября дети пойдут в школу после многомесячного нахождения на изоляции из-за распространения коронавируса. Многие из них находились за городом и отвыкли от дорожного движения и плотного потока машин. В ходе нашего мониторинга мы проверяем наличие на дорогах всех необходимых знаков дорожного движения, которые должны помочь автомобилистам издалека заметить образовательное учреждение и быть предельно внимательными при движении вдоль него», - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Петербурге Андрей Рябоконь

Рябоконь отметил, что мониторинг продолжается и призвал всех неравнодушных родителей сообщать в региональное отделение Народного фронта в Санкт-Петербурге обо всех потенциально опасных участках дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений. Сообщать о нарушениях можно в социальных сетях отделения или по электронной почте: 78region@onf.ru.