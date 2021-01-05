В Петербурге полицейские провели акцию «Юный пешеход»

В рамках операции «Внимание-дети!» к началу зимних школьных каникул в Центральном районе сотрудниками ГИБДД организована акция на новогоднюю тематику.

Инспекторы ГИБДД, учащиеся старших классов школы 163 Центрального района и Снегурочка поздравили участников дорожного движения с Новым годом и напомнили об обязательном соблюдении Правил дорожного движения детям и родителям.

Снегурочка подарила юным участникам движения и родителям световозвращающие наклейки и памятки о безопасном поведении на дорогах города и на транспорте. Каждому юному пешеходу и родителю, на одежде у которых не было световозвращающих элементов, рекомендовали использовать светововзращатели - быть заметным и грамотным пешеходом.