В Петербурге пройдет курс оздоровления блокадница из ЛНР

Председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, депутат Александр Ржаненков встретил на Московском вокзале по поручению спикера Законодательного Собрания Александра Бельского жительницу блокадного Ленинграда Инну Михайловну Семенову. Пожилая женщина приехала в Петербург из города Рубежное Луганской Народной республики.

Инна Михайловна родилась в Стрельне в 1937 году. В Петербурге для нее будет организован отдых в санатории «Заря» в Репино, ветеран пройдет медицинское обследование и оздоровительные процедуры. Также для Инны Михайловны с учетом ее пожеланий подготовлена культурно-досуговая программа.

– Мы всегда будем заботиться о тех, кто пережил блокадные испытания, в каком бы городе или государстве они ни жили. Это наш долг перед памятью и подвигом защитников Ленинграда. Кроме того, курс оздоровления в наших пансионатах пройдут 20 блокадников из Донбасса, – заверил Александр Бельский.

Ранее при содействии депутатов петербургского парламента шестнадцать юных спортсменов из хоккейного клуба «Донецк» (ДНР) приехали в Петербург на учебно-тренировочные сборы. Донбасских хоккеистов вместе с тренерами разместили в Курортном районе города. Жить они будут в санатории «Северная Ривьера», а тренироваться – в зеленогорском спорткомплексе «Жемчужный».