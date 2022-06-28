Александр Бельский прокомментировал законопроект об установлении Дня ветерана боевых действий

На рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга внесен проект Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге». В документе предлагается установить День ветерана боевых действий – 1 июля.

Соответствующий проект закона по поручению спикера парламента Александра Бельского разработали депутаты Денис Четырбок, Игорь Высоцкий, Андрей Горшечников, Александр Ходосок и Константин Чебыкин. Как отметил Денис Четырбок, документ рассмотрят на ближайшем заседании 29 июня в первоочередном порядке.

– Большим достижением российских законодателей было признание ветеранами всех военнослужащих – участников локальных конфликтов и контртеррористических операций. Не раз нашим воинам приходилось отражать нависшую над страной угрозу и приходить на помощь союзникам. В Социальном кодексе Санкт-Петербурга также предусмотрены меры поддержки ветеранов военных действий нового времени и членов их семей. Приняв закон об установлении новой памятной даты, мы сможем проводить в этот день торжественные мероприятия за счет средств городского бюджета, чествовать наших отважных современников. Те, кто, рискуя жизнью, исполнял свой долг перед Родиной, заслуживают глубочайшего уважения соотечественников. Проект уже получил одобрение депутатов и Губернатора Петербурга, – отметил Председатель ЗС СПб.