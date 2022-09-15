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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге будут тренироваться юные хоккеисты из Донецка

В Петербурге будут тренироваться юные хоккеисты из Донецка

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Юные хоккеисты из Донецка будут тренироваться в Петербурге

Шестнадцать юных спортсменов из хоккейного клуба «Донецк» (ДНР) приехали в Санкт-Петербург на учебно-тренировочные сборы. Организовать им это мероприятие вдали от боевых действий помогли депутаты Законодательного Собрания Александр Ходосок, Юрий Гладунов и спикер петербургского парламента Александр Бельский. Донбасских хоккеистов вместе с тренерами разместили в Курортном районе города. Жить они будут в санатории «Северная Ривьера», а тренироваться – в зеленогорском спорткомплексе «Жемчужный».

– С просьбой помочь в проведении сборов к нам обратился исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков. Обстановка в Донецке сейчас действительно сложная и совсем не располагает к занятиям спортом. Но и жизнь остановить нельзя – у этих ребят киевский режим и так отобрал большую часть детства. Поэтому мы с коллегами постарались обеспечить им как можно более комфортные условия для тренировок. Большое спасибо неравнодушным людям из Курортного района, которые помогли нам это сделать максимально быстро.

Петербург своих не бросает. За последние полгода мы не раз отправляли на Донбасс машины с гуманитарной помощью, собранной петербуржцами. Я своими глазами видел, насколько у нашего города большое сердце, – рассказал Александр Бельский.


Источник: ЗАКС
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