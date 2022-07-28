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Питерец.ру » Общество » Безработица снижается

Безработица снижается

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37
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gorod-plus.tv
В Петербурге трудоустроено более 25 тыс. человек

Проблема безработицы актуальна практически для всех городов нашей страны. С ней сталкиваются и в Северной столице. Однако в службе занятости активно работают, чтобы сократить количество безработных. В этом отношении удалось добиться положительных результатов.

В 2022 году в городе на Неве трудоустроили более 25225 жителей. Сейчас уровень безработицы в Северной столице составляет 1,7%. Это самый низкий показатель из всех регионов.

При этом количество безработных продолжает снижаться. Сейчас на учете состоят более 17 тыс. человек. Власти делают все возможное, чтобы предоставлять рабочие места тем, кто в них нуждаются.

Проблема в том, что сейчас в городе простаивает 80 предприятий. Там работает 11,5 тыс. человек. Еще 4,5 тыс. человек трудятся в режиме неполной занятости.

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