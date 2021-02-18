В Петербурге более 79 тысяч безработных

В Петербурге снижается число безработных, но не теми темпами, которые могли бы устроить чиновников, передает ТАСС. со ссылкой на директора Центра трудовых ресурсов Алексея Чистякова. Речь сегодня идет о 79,2 тысячах безработных, официально учтенных профильными учреждениями.

"Ситуация на рынке [труда] Петербурга остается напряженной. При этом общее количество безработных граждан, состоящих на учете, стабилизировалось и постепенно снижается на протяжении нескольких месяцев", - оценил положение дел Чистяков.

Исходя из числа зарегистрированных в Службе занятости петербуржцев, на одну свободную вакансию приходится 2,23 человека, тогда как в прошлом январе этот показатель был в три с лишним раза меньше.

Отметим, что в августе 2020 года, когда безработица достигла пиковых значений (102 тысячи человек), чиновники рассчитывали до наступления нынешнего года снизить этот показатель вдвое. В конце января безработными числилось более 81 тысячи горожан.