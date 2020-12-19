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Питерец.ру » Общество » Безработица снизилась

Безработица снизилась

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Уровень безработицы немного снизился

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным службы занятости, в нашей стране сократился уровень безработицы. В ноябре текущего года этот показатель составил 6,1%. Месяцем раньше безработных было 6,3%.

Это говорит о том, что рынок труда начинает стабилизироваться. Сокращение количества безработных с 3,5 млн. до 3,1 млн. можно считать хорошим знаком. В Петербурге тоже наблюдаются улучшения в этой сфере. В Северной столице безработных стало на 10 тыс. меньше.

Уровень безработицы в стране не находится на критичной отметке. В целом у нас достаточно хорошие показатели в этой сфере. Конечно, пандемия коронавируса оказала определенное влияние. Некоторые люди потеряли работу из-за изменившихся условий. Но ситуация находится под контролем.

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