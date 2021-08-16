Что нельзя говорить мошенникам?

Эксперт Егор Редин рассказал, как не пострадать от телефонных мошенников. По его словам, в разговоре со злоумышленниками нельзя произносить слова «да», нет. Еще не сообщайте какие-либо данные.

Мошенники обычно спрашивают пин-код или 3 цифры на обратной стороне карты. Эти люди представляются сотрудниками банка или представителями службы безопасности. Редин советует сразу же бросать трубку, если у вас появилось подозрение по поводу общения с мошенником.

«Питерец.ру» отмечает, что случаи телефонного мошенничества участились. Злоумышленники пытаются использовать новые методы, чтобы завладеть средствами на банковских картах и счетах граждан.

Доверчивые люди часто забывают о мерах предосторожности и предоставляют мошенникам конфиденциальные сведения. Передача таких данных становится фатальной ошибкой. Поэтому нужно всегда сохранять холодную голову, чтобы не оказаться обманутыми.