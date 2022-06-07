Восстанавливаем Мариуполь

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в Мариуполь прибыла спецтехника из Северной столицы. Это самосвалы, краны и погрузчики в общем количестве 42 единиц. Кроме того, в город приехали 67 петербургских специалистов.

Восстановительные работы с использованием этой техники начались сразу же. Петербург всерьез настроен помочь Мариуполю в этот непростой период. Предполагается взаимодействие во многих сферах, в том числе – строительстве, медицине и образовании.

Сейчас ведутся восстановительные работы в Октябрьском р-не. Часть спецтехники сразу же задействовали для выполнения первоочередных задач. Кроме того, в городе уже вышли на линию 4 рейсовых автобуса, которые были доставлены из Петербурга. Так что наш город начинает оказывать реальную помощь своему новому побратиму.