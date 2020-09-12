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Аренда спецтехники: выгоды и преимущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Аренда спецтехники в Санкт-Петербурге исключает необходимость расходования значительных денежных средств на ее содержание

Современная специальная техника для строительства и других отраслей — это, как правило, дорогостоящие и сложные машины, которые приобрести в собственность может не каждое предприятие. В этом и нет особой необходимости, если они используются эпизодически. Гораздо более выгодным решением представляется аренда спецмашин. Такая услуга пользуется популярностью не только у частных лиц, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, но и у крупных компаний, которые в своей деятельности редко применяют спецтехнику в работе.

Аренда спецтехники в Санкт-Петербурге исключает необходимость расходования значительных денежных средств на ее содержание (технические осмотры, хранение, обслуживание, заправку топливом и пр.), а также на подготовку и оплату труда персонала. Важно, что арендаторы в соответствии с действующим законодательством не уплачивают налоги, которые возложены на компанию-арендодателя.

Где можно взять спецтехнику и оборудование

В СПб широкий спектр техники и специального технологического оборудования предлагает компания «Петон Механизация». Здесь имеется обширный парк машин (более 80 единиц), предназначенных для выполнения работ в сфере строительства, прокладке дорог, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и т.д. Также имеется в наличии электротехническое оборудование, спецтехника для ЖКХ, предприятий сельского хозяйства и пр. В том числе:

  • автокраны различной грузоподъемности от ведущих отечественных и зарубежных производителей;

  • спецтехника для транспортировки негабаритных и тяжеловесных грузов; грузовые и легковые автомашины;

  • автобусы различной вместимости;

  • техника для нужд жилищно-коммунального хозяйства;

  • погрузчики и экскаваторы;

  • бетономешалки, компрессоры и автоцистерны;

  • дизельные электрические станции.

Технологическое оборудование и спецмашины находятся в собственности компании, исправны, обслужены и поставляются арендаторам заправленными топливом. Некоторые модели оснащены системами геолокации и тахографами.

Преимущества аренды

Помимо перечисленных выше достоинств аренды спецтехники, особо следует отметить преимущества компании «Петон Механизация»:

  • машины передаются в аренду для выполнения работ по назначению вместе с опытными водителями и операторами;

  • техника поставляется на объекты в строго установленное договором время;

  • заказчикам гарантируются быстрая обработка заявок, прикрепление постоянного менеджера на все время оказания услуги, квалифицированный подбор техники и оборудования с учетом характера, объема и интенсивности выполняемых производственных задач.

  • предлагаются доступные цены на услуги без повышения тарифов на период эксплуатации спецтехники в праздничные и выходные дни;

  • предоставляется вся документация по финансовой отчетности за оказанные услуги.

Аренда спецтехники в «Петон Механизация» — это превосходная возможность для получателя услуг практически ознакомиться с техническими характеристиками спецмашин и технологического оборудования, их производственной эффективностью на случай будущего приобретения в собственность. Для получения в свое распоряжение современной спецтехники можно оформить онлайн-заявку на сайте или позвонить по телефону 8-800-250-25-63.

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