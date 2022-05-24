Беглов обеспечивает своего зятя из «Газпрома» государственными контрактами – СМИ

Действующий губернатор Северной столицы Александр Беглов помог своему родственнику Павлу Белову продвинуться по карьерной лестнице, а также обеспечил последнего городскими госконтрактами.

Организация «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» получила возможность заняться проектом редевелопмента бывшей промышленной зоны «Горская». На эту площадку претендовали сразу несколько фирм, но ее получила компания, где заместителем директора работает Павел Белов, зять губернатора Александра Беглова.

Дочка «Газпрома» собирается оборудовать на месте бывшей промзоны площадку для размещения спортивной общественной организации «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» и детской парусной школы «Академия парусного спорта». СМИ отметили, что Смольный не в первый раз предпочитает работать с компанией, где один из руководящих постов занимает Белов.

Так, «Петроцентр» получил контракт на продажу видеорекламы в общественном транспорте, получив 170 млн рублей, в то время как зять Беглова входил в редакционный совет организации. До того, губернатор занял свой пост, Белов был скромным чиновником в сфере спорта.