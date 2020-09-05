Беглов в лидерах

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Александр Беглов возглавил медиарейтинг СЗФО. В августе фамилия Беглова упоминалась в СМИ 15074 раза. Это позволило петербургскому градоначальнику захватить уверенное лидерство в округе.

На втором месте оказался губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Его упоминали в СМИ 7228 раз. Тройку лидеров замкнул глава Архангельской области Александр Цибульский, которого упоминали в СМИ 6993 раза.

Лидерство Беглова обусловлено объективными причинами. Губернатор Петербурга уже по определению является заметной фигурой. Естественно, что фамилия главы Северной столицы много раз упоминается журналистами. Это лидерство воспринимается как данность, закономерность.