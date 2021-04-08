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Питерец.ру » Политика » Беглов опять первый

Беглов опять первый

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Глава Петербурга возглавил окружной медиарейтинг

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Северной столицы Александр Беглова опять занял первое место в медиарейтинге глав регионов СЗФО. В марте было 12940 сообщений с упоминанием Беглова в СМИ. Это позволило ему с большим отрывом опередить других губернаторов.

Второе место в рейтинге занял глава Ленобласти Александр Дрозденко. Его упоминали в СМИ 4635 раз. Тройку лидеров замкнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Беглов уже не первый раз возглавляет данный медиарейтинг.

В таком положении вещей нет ничего необычного. Губернатор Петербурга всегда был знаковой фигурой. Поэтому человек, занимающий эту должность, нередко упоминается в СМИ. Так было и с предшественниками Александра Беглова.

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