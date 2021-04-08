Беглов опять первый

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Северной столицы Александр Беглова опять занял первое место в медиарейтинге глав регионов СЗФО. В марте было 12940 сообщений с упоминанием Беглова в СМИ. Это позволило ему с большим отрывом опередить других губернаторов.

Второе место в рейтинге занял глава Ленобласти Александр Дрозденко. Его упоминали в СМИ 4635 раз. Тройку лидеров замкнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Беглов уже не первый раз возглавляет данный медиарейтинг.

В таком положении вещей нет ничего необычного. Губернатор Петербурга всегда был знаковой фигурой. Поэтому человек, занимающий эту должность, нередко упоминается в СМИ. Так было и с предшественниками Александра Беглова.