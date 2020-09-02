Беглов остается?

«Питерец.ру» отмечает, что стала появляться информация об уходе губернатора Александра Беглова со своего поста. В ряде Телеграмм-каналов сообщалось, что Александр Дмитриевич может вскоре стать государственным секретарем Союзного государства.

Однако эта информация пока не нашла официального подтверждения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Владимировича встреча с Бегловым в ближайшие дни не запланирована. В аппарате губернатора заявили, что не собираются обсуждать сплетни.

Так что Беглов пока остается на своем прежнем месте. Но возможен ли такой переход в дальнейшем? С одной стороны, исключать вероятность подобного развития событий не стоит. С другой – Александр Беглов хорошо работает на посту губернатора и менять его нет смысла.