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Питерец.ру » Политика » Беглов остается?

Беглов остается?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Перейдет ли губернатор Петербурга на новую должность?

«Питерец.ру» отмечает, что стала появляться информация об уходе губернатора Александра Беглова со своего поста. В ряде Телеграмм-каналов сообщалось, что Александр Дмитриевич может вскоре стать государственным секретарем Союзного государства.

Однако эта информация пока не нашла официального подтверждения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Владимировича встреча с Бегловым в ближайшие дни не запланирована. В аппарате губернатора заявили, что не собираются обсуждать сплетни.

Так что Беглов пока остается на своем прежнем месте. Но возможен ли такой переход в дальнейшем? С одной стороны, исключать вероятность подобного развития событий не стоит. С другой – Александр Беглов хорошо работает на посту губернатора и менять его нет смысла.

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