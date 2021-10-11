В Ленобласти на «Сортавала» ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 10 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), на путепроводе, во Всеволожском районе Ленинградской области будет ограничена пропускная способность.

«В связи с выполнением планово-предупредительных работ в период с 28 октября по 30 ноября 2021 года на путепроводе над основным ходом автодороги А-121 «Сортавала», в районе деревни Скотное Агалатовского сельского поселения будут перекрыты две полосы движения. По оставшимся свободными для движения полосам будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч. На данном путепроводе всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«В рамках планово-предупредительных работ будет выполнена замена металлического деформационного шва и устройство пришовной зоны из полимербетона. Работы будут производиться с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТранСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.