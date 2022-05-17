Смольнинские «решалы» распродают должности глав районов Петербурга

Затянувшейся процесс назначения новых глав районов Санкт-Петербурга может затянуться еще сильнее из-за деятельности братьев Захватовых, которые известны как смольнинские «решалы».

Половина должностей глав районов Северной столицы остаются вакантными после выборов 2021 года. Губернатор Александр Беглов не спешит назначать их, оставляя людей на положении «исполняющих обязанностей».

Затягивание процесса может быть связано с деятельностью братьев Игоря и Андрея Захватовых, которые могут быть вовлечены в фактическую торговлю должностями районных управленцев. Один из них ранее возглавлял попечительский совет молодежной организации «МИР», которая с завидной частотой выигрывала крупные гранты. Другой же брат с конца 2017 года и до недавнего времени работал специалистом 1-й категории отдела экономического развития и государственного заказа в администрации Петроградского района.

После этого Захватовы ушли с публичного поля, однако продолжают пользоваться своими связями. Так, по сообщениям ряда Telegram-каналов они могут иметь отношение к продаже должностей глав районов Санкт-Петербурга.

Такое положение дел может демонстрировать, что в Смольном окончательно перестали стесняться теневых махинаций. Telegram-канал «Проект Сканер» утверждает, что должность главы района может стоить более 100 млн рублей.