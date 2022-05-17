ента новостей

11:44
Смольнинские «решалы» распродают должности глав районов Петербурга
10:55
Валентин Мария Тиль Вальгрек Самарин ренессанс серебряной фотографии SANKI
10:21
Готовятся заменить SWIFT
09:39
Как оспорить долг за капремонт
09:00
Давайте снимем маски
11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
11:51
«Бедная корюшка»: экоактивист Шестаков прокомментировал гибель и дефицит рыбы в Петербурге
10:24
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
08:45
Адекватные немцы опасаются
08:18
Мошенники стали действовать по-новому
07:57
Праздник корюшки удался
00:27
Тем временем в Финляндии начался чемпионат мира по хоккею…
17:54
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют ещё два съезда
10:20
Почему провались транспортная реформа
09:54
Что с летним отпуском?
09:02
Чем вызвано падение евро
20:36
Жители Северной столицы раскритиковали Смольный за провал транспортной реформы
13:09
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют съезд на проспект Косыгина
09:41
ПМЭФ пройдет без финнов
09:18
Биткоин обвалится
08:55
Раненым – выплаты
00:09
Точный бросок Билли Бэрона позволил «Зениту» выйти вперёд в серии с УНИКСом
16:10
Комтранс отмахивается от жалоб активистов «Города перемен» из-за транспортной реформы
13:51
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
11:48
Александр Беглов может освободить кресло губернатора Петербурга на будущей неделе
10:51
В город придет холера?
10:14
Что с разгрузочными днями?
09:48
Что с полетами?
12:18
Петербуржцы массово жалуются на невозможность оплатить проезд в общественном транспорте картой
09:26
Гадюки пробудились
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Смольнинские «решалы» распродают должности глав районов Петербурга

Смольнинские «решалы» распродают должности глав районов Петербурга

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Затянувшейся процесс назначения новых глав районов Санкт-Петербурга может затянуться еще сильнее

Затянувшейся процесс назначения новых глав районов Санкт-Петербурга может затянуться еще сильнее из-за деятельности братьев Захватовых, которые известны как смольнинские «решалы».

Половина должностей глав районов Северной столицы остаются вакантными после выборов 2021 года. Губернатор Александр Беглов не спешит назначать их, оставляя людей на положении «исполняющих обязанностей».

Затягивание процесса может быть связано с деятельностью братьев Игоря и Андрея Захватовых, которые могут быть вовлечены в фактическую торговлю должностями районных управленцев. Один из них ранее возглавлял попечительский совет молодежной организации «МИР», которая с завидной частотой выигрывала крупные гранты. Другой же брат с конца 2017 года и до недавнего времени работал специалистом 1-й категории отдела экономического развития и государственного заказа в администрации Петроградского района.

После этого Захватовы ушли с публичного поля, однако продолжают пользоваться своими связями. Так, по сообщениям ряда Telegram-каналов они могут иметь отношение к продаже должностей глав районов Санкт-Петербурга.

Такое положение дел может демонстрировать, что в Смольном окончательно перестали стесняться теневых махинаций. Telegram-канал «Проект Сканер» утверждает, что должность главы района может стоить более 100 млн рублей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-05-2022, 11:48
Александр Беглов может освободить кресло губернатора Петербурга на будущей неделе
28-09-2013, 19:37
Предложение Резника
8-04-2021, 10:05
Беглов опять первый
15-03-2013, 07:28
В Ленобласти продолжатся кадровые чистки
15-12-2012, 16:24
Губернатором объявлены выговоры главам районов за уборку снега и наледей
16-02-2021, 10:30
Вице-губернатор Евгений Елин покидает Петербург

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
189
Вчера, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
0
327
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
0
285
6-05-2022, 13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
0
329
5-05-2022, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
Наверх