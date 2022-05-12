Александр Беглов может освободить кресло губернатора Петербурга на будущей неделе

Политолог Владимир Карасев считает, что губернатор Санкт-Петербурга может уйти в отставку на будущей неделе. Причин для увольнения градоначальника несколько, одна из них — провал транспортной реформы.

Первая волна «губернаторопада» прошла 10 мая и зацепила глав пяти регионов, но Петербург в это число не попал. Политолог Карасев назвал всю ситуацию с отставками «интересной» и заявил, что несколько человек еще могут потерять свои должности.

«Наступает время перемен, многие губернаторы не смогли справиться, некоторые ушли, поскольку закончился срок, и уже не будут баллотироваться в данном регионе. В связи с этим я прогнозирую отставку губернатора СПб Беглова. Возможно, уже на следующей неделе», — заявил эксперт.

Жители Петербурга массово критикуют работу Беглова в должности губернатора уже несколько месяцев подряд. Сначала градоначальника ругали за невозможность организовать работу коммунальщиков после мощных снегопадов, затем за провал мусорной реформы, а после — за провальный запуск транспортной реформы, которая негативно сказалась на качестве проезда в Северной столице.