Вице-губернатор Евгений Елин покидает Петербург

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин подал заявление об отставке, об этом он сам рассказал “Ъ”. В Смольном он отвечал за экономические вопросы. Господин Елин сообщил, что пока не решил, чем будет заниматься в дальнейшем, но отметил, что поставленные им самим задачи он выполнил.

Евгений Елин занимал свою должность с января 2019 года. Он курировал экономику, финансы, имущество, промышленность, торговлю, госзакупки. Также возглавлял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В 2013–2017 годах господин Елин был заместителем главы Минэкономики. Он курировал сферу госзакупок, включая запуск реформы контрактной системы и выработку требований к единой информационной системе в этой сфере. После ареста и освобождения 15 ноября 2016 года от должности министра экономического развития Алексея Улюкаева Евгений Елин стал врио главы Минэкономики — до назначения 30 ноября на пост министра Максима Орешкина.