В Комтрансе Петербурга рассказали о старте транспортной реформы

До перехода петербургских перевозчиков на новую модель транспортного обслуживания осталась неделя, сообщил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков. Так, с 1 апреля оплатить проезд в наземном транспорте можно будет только безналичным способом. Также вместо коммерческих маршрутов станет больше социальных. Параллельно будет развиваться транспортная инфраструктура, в том числе при участии инвесторов.

В рамках первого этапа транспортной реформы 97 автобусных маршрутов откажутся от оплаты проезда наличными и из коммерческих станут социальными. Из вариантов оплаты останутся проездные, льготные и банковские карты, а также разовый QR-билет, купленный заранее в кассе метрополитена. Проблем с печатью разовых билетов из-за недостатка бумаги не будет, заверили в Комтрансе. Кроме того, транспортная реформа предполагает оптимизацию маршрутов, обновление автопарков и многое другое.

«Подготовка к первому этапу ведется в соответствии с графиком. Перевозчики закупают новые автобусы и постепенно выпускают их на маршруты, заключают договоры на закупку газомоторного топлива и так далее. Городом создается инфраструктура в виде дополнительных остановочных пунктов», – разъяснил Кирилл Поляков.

Помимо масштабных городских планов в развитии инфраструктуры поучаствуют инвесторы. Ранее сообщалось, что компания «Мегалайн» вложит около 186 млрд рублей в развитие сети транспортно-пересадочных узлов. Проект предполагает строительство при станциях метро комфортных павильонов и переходов между остановками транспорта, а также деловой и социальной инфраструктуры.

«Транспортно-пересадочные узлы разгрузят городскую периферию и облегчат трансформацию транспортной системы, которая не справляется с существующей нагрузкой. В составе ТПУ предусмотрены перехватывающие парковки для личного транспорта. Они позволят освободить центр от машин. ТПУ в целом повысит привлекательность общественного транспорта», – сообщает руководитель проекта Александр Коломин.

Развитие в Петербурге ТПУ позволит повысить комфорт пассажиров, уменьшить маятниковую миграцию и снизить общую нагрузку на транспортную систему, рассказал генеральный директор «Мегалайн» Геннадий Корупятник. Первоочередные ТПУ возведут возле станций метро «Старая Деревня», «Проспект Большевиков», «Гражданский проспект» и «Улица Дыбенко». Работы могут начаться в ближайшие годы, а всю сеть построят к 2030 году. Сопровождает проект Агентство стратегических инициатив.

Оптимизация пересадок будет кстати для горожан. С 1 апреля в городе начнет действовать специальный пересадочный тариф, который позволит экономить средства при смене видов транспорта. Так, первая поездка в течение часа обойдется пассажиру в 40 рублей, вторая – 10 рублей, а третья и последующие будут бесплатными.