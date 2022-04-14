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Росреестр отвечает на вопросы садоводческих и огороднических товариществ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росреестр
Росреестр Ленинградской области отвечает на вопросы садоводческих и огороднических товариществ

С 11 по 15 апреля 2022 года проходит Неделя приемов граждан по вопросам садоводческих и огороднических товариществ, организованная Всероссийской политической партией «Единая Россия». Проблемы, требующие решений на федеральном уровне, выносят на обсуждение с профильными ведомствами.

Представители Управления Росреестра по Ленинградской области также включились в работу и отвечают на вопросы граждан в части касающейся законодательных вопросов, таких как «дачная амнистия» и оформление земельных участков в рамках программы, предназначение земли и строительство жилых домов на садовых участках, межевание и согласование границ земельных участков.

Управление, по итогам уже состоявшихся встреч с представителями садоводческих и огороднических товариществ, приводит некоторые ответы на актуальные вопросы:

Вопрос: Какие документы нужны для того чтобы зарегистрировать садовый домик и какая последовательность действий?

Ответ:

  1. Для регистрации права собственности необходимы:

-технический план на дом (при этом рекомендуем сразу определиться, хотите ли вы дом садовый или жилой. После регистрации изменить вид дома будет непросто).

-декларация.

-документ на земельный участок, зарегистрированный в Росреестре.

Если ранее право на землю не было зарегистрировано, нужно дополнительно представить имеющиеся правоустанавливающие документы.

  1. Необходимо выполнить несколько шагов для подготовки к оформлению прав на домик:

1) заполнить декларацию.

2) пригласить на участок кадастрового инженера. Он произведет необходимые геодезические замеры всех объектов, подлежащих регистрации, подготовит технический план, запишет данные на диск.

  1. Подать заявление в МФЦ о кадастровом учете и регистрации прав на дом с приложением электронного диска.

Вопрос: Нужно ли проводить межевание земельного участка при оформлении прав на дом? Что будет, если не оформить свою недвижимость?

Ответ: Проводить межевание земельного участка при подготовке технического плана на дом не обязательно. При этом установить границы земельного участка желательно, чтобы в дальнейшем исключить мошеннические действия и спора с соседями.

Никаких санкций за нежелание человека оформить соответствующим образом право собственности не предусмотрено. Однако в таком случае, гражданин не сможет ее продать, подарить, сдать в аренду или в залог под кредит.

Вопрос: Мой земельный участок в СНТ размещен на краю массива. Рядом проходит линия электропередач. Собираюсь начать освоение участка и сомневаюсь, не находится ли он в какой-либо охранной зоне. Как проверить?

Ответ: Зон, имеющих различные режимы ограничений использования земли, достаточно много: газ, водопровод, связь, артезианские скважины, водоемы и пр. Выяснить, попадает ли земельный участок в границы зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), можно бесплатно самым простым способом с помощью публичной кадастровой карты, размещенной на официальном сайте Росреестра либо на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты. Для этого достаточно знать кадастровый номер земельного участка. Официальным подтверждением наличия ЗОУИТ, послужит выписка из ЕГРН «Об объекте недвижимости» или выписка о ЗОУИТ, которую можно заказать через МФЦ или официальный сайт Росреестра.

Вопрос: На земельном участке общего пользования построен магазин. Как садоводство может зарегистрировать право собственности на него. И возможна ли регистрация здания без регистрации права на земельный участок?

Ответ: Здание магазина может быть зарегистрировано только на праве общей долевой собственности членам СНТ-собственникам земельных участков. При этом регистрация прав на земельный участок является обязательной.

Также необходимо помнить, что магазин должен быть построен по всем нормам Градостроительного кодекса, с разрешением на строительство и вводом в эксплуатацию.

Размер доли в праве в общем имуществе каждого члена СНТ определяется пропорционально площади принадлежащих земельных участков и утверждается на общем собрании (оформляется протоколом).

Доли в здании будут соответствовать долям в праве на земельный участок общего назначения.

Рекомендуем одновременно обратиться за регистрацией права на землю и на здание, чтобы сократить сроки учётно-регистрационных действий.

Вопрос: При выходе из членов садоводческого товарищества подлежат ли прекращению права на земельный участок, а также общее имущество товарищества?

Ответ: Выход из членов садоводческого товарищества не означает прекращения прав на земельный участок или другое имущество общего пользования, оставшееся на территории товарищества.

Правообладатели земельных участков, осуществляющие ведение садоводства без участия в товариществе, вправе использовать имущество общего пользования на тех же условиях и в том же объеме, что и члены товарищества. К такому имуществу, например, относятся дороги, водонапорные башни, канализация, площадки для сбора мусора. Но такие собственники должны вносить плату за содержание общего имущества.

На один из самых часто задаваемых вопросов о том, можно ли продать земельный участок, границы которого не определены, отвечает заместитель руководителя Управления Ольга Конюшенко:

«Законом не запрещено проводить сделки с земельными участками, границы которого не определены, однако, будет ли согласен покупатель приобрести участок без межевания? Ведь в дальнейшем вполне может оказаться, что вместо купленных 11 соток, оказывается всего 10. Даже если владелец земельного участка не планирует продажу, Росреестр рекомендует всем провести межевание, чтобы привести в порядок документы и защитить свою недвижимость».

Управление Росреестра по Ленинградской области продолжит публиковать ответы на актуальные вопросы по итогам проведенных приемов в своих социальных сетях и на сайте Росреестра.

Источник: Росреестр
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