Порядок межевания земельных участков

Проведение межевания требуется для подтверждения права собственности на земельный участок. Без этой процедуры невозможно оформление договоров купли-продажи, дарения, аренды участка, а осуществленные операции признаются недействительными. Лицензированные на геодезическую и картографическую деятельность организации направляют своих специалистов на местность для осуществления комплекса мероприятий по межеванию. В ходе работ устанавливаются координаты, границы и площадь участка благодаря применению навигационных приборов, затем разрабатывается юридическая документация.

Межевание земельных участков проходит в следующем порядке:

Сбор и анализ необходимых технических и юридических документов, составление технического задания. Согласование границ участка с лицами, права которых будут затронуты (собственниками соседних участков). Геодезическая съемка участка и разработка межевого плана. Получение кадастрового паспорта на землю.

Список документов для проведения межевания:

правоустанавливающий документ (свидетельство) на участок и его копия, заверенная нотариально;

документ, на основе которого было выдано свидетельство (договор, постановление, свидетельство о наследовании);

выдержка из генплана;

данные из государственного земельного кадастра;

акт согласования межи с владельцами приграничных участков;

справка об отсутствии коммуникаций и кабелей (для земель населенных пунктов).

Сроки и стоимость подготовки межевого плана зависят от расположения земельного участка и условий использования. Процедура может занимать 1-3 месяца, а при наличии ограничительных факторов – судебных претензий, самовольного захвата, наследственных споров, нахождения на охраняемой территории – продолжаться до полугода.

В случае успешного завершения межевания становится возможным получение кадастрового паспорта. Пакет документов для передачи в территориальный орган Росреестра с целью его оформления выглядит следующим образом:

заявление владельца участка;

паспорт владельца или доверенность на другое лицо, заверенная у нотариуса, и их копии;

правоустанавливающий документ (свидетельство) на участок и его нотариально заверенная копия;

кадастровый номер участка при указании его в правоустанавливающем документе;

акт сверки границ с владельцами соседних участков;

межевой план.

Порядок межевания земельных участков и наборы документов могут незначительно отличаться в различных регионах РФ.