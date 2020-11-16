Порядок межевания земельных участков

Проведение межевания требуется для подтверждения права собственности на земельный участок. Без этой процедуры невозможно оформление договоров купли-продажи, дарения, аренды участка, а осуществленные операции признаются недействительными. Лицензированные на геодезическую и картографическую деятельность организации направляют своих специалистов на местность для осуществления комплекса мероприятий по межеванию. В ходе работ устанавливаются координаты, границы и площадь участка благодаря применению навигационных приборов, затем разрабатывается юридическая документация.
Межевание земельных участков проходит в следующем порядке:
- Сбор и анализ необходимых технических и юридических документов, составление технического задания.
- Согласование границ участка с лицами, права которых будут затронуты (собственниками соседних участков).
- Геодезическая съемка участка и разработка межевого плана.
- Получение кадастрового паспорта на землю.
Список документов для проведения межевания:
- правоустанавливающий документ (свидетельство) на участок и его копия, заверенная нотариально;
- документ, на основе которого было выдано свидетельство (договор, постановление, свидетельство о наследовании);
- выдержка из генплана;
- данные из государственного земельного кадастра;
- акт согласования межи с владельцами приграничных участков;
- справка об отсутствии коммуникаций и кабелей (для земель населенных пунктов).
Сроки и стоимость подготовки межевого плана зависят от расположения земельного участка и условий использования. Процедура может занимать 1-3 месяца, а при наличии ограничительных факторов – судебных претензий, самовольного захвата, наследственных споров, нахождения на охраняемой территории – продолжаться до полугода.
В случае успешного завершения межевания становится возможным получение кадастрового паспорта. Пакет документов для передачи в территориальный орган Росреестра с целью его оформления выглядит следующим образом:
- заявление владельца участка;
- паспорт владельца или доверенность на другое лицо, заверенная у нотариуса, и их копии;
- правоустанавливающий документ (свидетельство) на участок и его нотариально заверенная копия;
- кадастровый номер участка при указании его в правоустанавливающем документе;
- акт сверки границ с владельцами соседних участков;
- межевой план.
Порядок межевания земельных участков и наборы документов могут незначительно отличаться в различных регионах РФ.