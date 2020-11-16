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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Коммерческая недвижимость » Порядок межевания земельных участков

Порядок межевания земельных участков

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Youtube
Межевание земельных участков - порядок действий. Список документов для проведения межевания.

Проведение межевания требуется для подтверждения права собственности на земельный участок. Без этой процедуры невозможно оформление договоров купли-продажи, дарения, аренды участка, а осуществленные операции признаются недействительными. Лицензированные на геодезическую и картографическую деятельность организации направляют своих специалистов на местность для осуществления комплекса мероприятий по межеванию. В ходе работ устанавливаются координаты, границы и площадь участка благодаря применению навигационных приборов, затем разрабатывается юридическая документация.

Межевание земельных участков проходит в следующем порядке:

  1. Сбор и анализ необходимых технических и юридических документов, составление технического задания.
  2. Согласование границ участка с лицами, права которых будут затронуты (собственниками соседних участков).
  3. Геодезическая съемка участка и разработка межевого плана.
  4. Получение кадастрового паспорта на землю.

Список документов для проведения межевания:

  • правоустанавливающий документ (свидетельство) на участок и его копия, заверенная нотариально;
  • документ, на основе которого было выдано свидетельство (договор, постановление, свидетельство о наследовании);
  • выдержка из генплана;
  • данные из государственного земельного кадастра;
  • акт согласования межи с владельцами приграничных участков;
  • справка об отсутствии коммуникаций и кабелей (для земель населенных пунктов).

Сроки и стоимость подготовки межевого плана зависят от расположения земельного участка и условий использования. Процедура может занимать 1-3 месяца, а при наличии ограничительных факторов – судебных претензий, самовольного захвата, наследственных споров, нахождения на охраняемой территории – продолжаться до полугода.

В случае успешного завершения межевания становится возможным получение кадастрового паспорта. Пакет документов для передачи в территориальный орган Росреестра с целью его оформления выглядит следующим образом:

  • заявление владельца участка;
  • паспорт владельца или доверенность на другое лицо, заверенная у нотариуса, и их копии;
  • правоустанавливающий документ (свидетельство) на участок и его нотариально заверенная копия;
  • кадастровый номер участка при указании его в правоустанавливающем документе;
  • акт сверки границ с владельцами соседних участков;
  • межевой план.

Порядок межевания земельных участков и наборы документов могут незначительно отличаться в различных регионах РФ.

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