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Питерец.ру » Общество » 2 миллиона семьям погибших

2 миллиона семьям погибших

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24
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Родственники погибших во время спецоперации получат компенсацию

Спецоперация России на территории Украины, к сожалению, приводит к человеческим жертвам. Погибают и наши солдаты, защищающие народ Донбасса от киевского режима. Среди этих людей есть и жители наших регионов.

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился выплатить деньги семьям погибших. Речь идет о 2 млн руб., которые получат родные этих военнослужащих.

Это будет единовременная выплата из регионального бюджета. Пока неизвестно, сколько семей получат такую компенсацию. Данные относительно потерь требуют уточнения. По словам Дмитрия Пескова, в ходе спецоперации погиб 1351 российский военный, более 3,8 тыс. – ранены.

Хочется надеяться, что эта спецоперация скоро завершится. Важно, чтобы воцарился мир, а фашизм был искоренен. Напоминаем, что большинство россиян поддерживают политику президента Путина. Люди понимают, что происходит и обвиняют во всем Запад.

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