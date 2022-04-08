2 миллиона семьям погибших

Спецоперация России на территории Украины, к сожалению, приводит к человеческим жертвам. Погибают и наши солдаты, защищающие народ Донбасса от киевского режима. Среди этих людей есть и жители наших регионов.

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился выплатить деньги семьям погибших. Речь идет о 2 млн руб., которые получат родные этих военнослужащих.

Это будет единовременная выплата из регионального бюджета. Пока неизвестно, сколько семей получат такую компенсацию. Данные относительно потерь требуют уточнения. По словам Дмитрия Пескова, в ходе спецоперации погиб 1351 российский военный, более 3,8 тыс. – ранены.

Хочется надеяться, что эта спецоперация скоро завершится. Важно, чтобы воцарился мир, а фашизм был искоренен. Напоминаем, что большинство россиян поддерживают политику президента Путина. Люди понимают, что происходит и обвиняют во всем Запад.