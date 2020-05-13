Деньги на маски

«Питерец.ру» сообщает, что более 1,8 млн. петербуржцев получат денежную компенсацию в размере 800 рублей. Эти деньги предназначены на покупку масок и перчаток. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.

Такая выплата полагается большой группе людей. Сюда входят малообеспеченные, многодетные и приемные семьи, а также те, кто воспитывают ребенка инвалида, и семьи, где живут дети-сироты. Единовременная выплата предусмотрена на каждого ребенка. Помимо этого, нужным количеством масок и перчаток будут обеспечены дети, оставшиеся без попечения родителей.

Интересно, что на днях депутат Вишневский раскритиковал власти за «введение масочного налога». Но в Смольном все же решили компенсировать людям эти затраты.